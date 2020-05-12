مسؤول صحي إيطالي: مصالح الدول رهن بإيجاد لقاح لكورونا

كشف مسؤول صحي إيطالي، اليوم، أن أكثر التوقعات تفاؤلا تتحدث عن إيجاد لقاح ضد فيروس كورونا في ربيع العام المقبل 2021، معتبرا أن مصالح الدول الاستثمارية رهن بالكشف عن اللقاح.

وقال المدير العلمي لمستشفى "سبالانزاني" للأمراض المعدية في العاصمة روما، جوزيبي إيبوليتو، إن "علينا أن نجد اللقاح أولا من دون تجاوز الخطوات المطلوبة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف أن القول إننا سنكون قادرين على تغيير حياتنا عندما يكون لدينا لقاح جاهز قبل نهاية العام، يبدو لي إفراطا في التفاؤل.

وأوضح إيبوليتو أن هناك العديد من المصالح وراء إيجاد اللقاح، مشيرا إلى أن اللقاحات هي إحدى أكبر الاستثمارات التي تقوم بها الدول في مجال الصحة العامة، بل أنها موضوع تتحرك من حوله أعمال كثيرة أيضا.

وأعلنت الحماية المدنية في إيطاليا، أمس الإثنين، في آخر إحصائية، عن تسجيل 744 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الإجمالي في البلاد إلى 219814، فيما تم تسجيل 179 حالة وفاة ما يرفع العدد الإجمالي إلى 30739، وهو ثالث أعلى عدد للوفيات في العالم.