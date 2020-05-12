نائب: أبحث تقديم استجواب عن مجزر 15 مايو.. تكلف 140 مليون جنيه ولا يعمل

قال رضا البلتاجي عضو مجلس النواب، إنّه سيلتقي الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب، لاستشارته بتحويل طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن توقف العمل في مجزر 15 مايو بحلوان بعد افتتاحه بـ3 أيام، نتيجة لاكتشاف العديد من الإشكاليات التي تعيق عمله.

وأضاف البلتاجي، أنّ تكلفة المشروع بلغت نحو 140 مليون جنيه، وبعد افتتاحه بأيام قليلة على مساحة 7 أفدنة توقف العمل به، بسبب ملاحظات وعيوب فنية أقرتها لجنة الهيئة العامة لخدمات الطب البيطرى بوزارة الزراعة، بعد تحديث خطوط الإنتاج ليصبح مجزرا آليا، إذ يضم خط إنتاج للأغنام وخط إنتاج للأبقار ويستوعب 2000 رأس يوميا تقريبا.

ولفت إلى أنّ المجزر يضم محطة معالجة للتخلص من مياه الصرف ومحطة كهرباء وخزان للمياه سعة 1000 متر، وشبكة للحريق طبقا للمواصفات القياسية، وثلاجات لحفظ اللحوم، ومحرقة للتخلص من اللحوم الفاسدة، وسخانات تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى كاميرات المراقبة لتأمين المجزر من الداخل والخارج.

وطالب النائب، بتكثيف الجهود من جانب إدارة التفتيش الفني لمعرفة كل ما يعرقل تشغيل المشروع، والسعي بكل جد واهتمام لحله وتذليل العقبات، إذ يعد من أكبر المجازر الموجودة بمصر، وتتوافر به الخدمات كافة، ويخدم بعد افتتاحه أحياء طرة والمعصرة وحلوان ومايو والتبين، كما يخفف الضغط عن مجزر البساتين الذي يخدم أحياء المعادي والبساتين والمقطم ومصر القديمة ودار السلام والخليفة والسيدة زينب، متابعا: "نحن أمام قضية مهمة، وتحتاج إلى تدخل سريع لحل الأزمة".