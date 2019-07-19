مصدر: افتتاح مجزر 15 مايو متوقف على توفير طاقم العمل من الأطباء

قال مصدر بمحافظة القاهرة إن مجزر 15 مايو النصف آلي جاهز للافتتاح، حيث المباني والمعدات جاهزة تماما، ولكن طاقم العمل من أطباء وإداريين جارٍ توفيره لتشغيل المجزر.

وأضاف المصدر، لـ"الوطن"، أن اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، في انتظار توفير مديرية الطب البيطري لطاقم العمل داخل المجزر، لافتا إلى أن المحافظ شدد على أن افتتاح المجزر مرهون بتشغيله والتأكيد من تقديم الخدمة للمواطنين.

وأشار إلى أنه سيتم غلق نحو 4 مجازر فرعية وسيتم نقل طاقم العمل بها إلى مجزر 15 مايو لتشغيله خلال الفترة المقبلة.

وأشار المصدر إلى أنه تم وضع لوحات إرشادية في مصر الجديدة تمهيدا لافتتاح المرحلة الأولى من جراج روكسي خلال الأيام المقبلة للحد من الازدحامات المرورية.