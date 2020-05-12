الصحة العالمية للدول: استعدوا لفيروسات جديدة.. و4 أدوية عالجت كورونا

قال الدكتور ريتشارد برنان، مدير الطوارئ الصحية الإقليمي بمنظمة الصحة العالمية، إنّ هناك اختبارا أُجري لـ4 أدوية حديثة، نجحت في علاج فيروس كورونا المستجد.

وأضاف برنان، خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقدته المنظمة، أنّ التجارب جارية لتطوير لـ100 لقاح لفيروس كورونا، بينها 8 لقاحات دخلت مرحلة التجارب السريرية.

وتابعت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لدول شرق المتوسط، أنّه بعد ظهور فيروس كورونا، يجب أن تكون الدول أكثر استعدادا لمواجهة اي وباء.

ولفتت الحجة، إلى ضرورة أن تتجهز الدول مستقبلا لمواجهة أي فيروس جديد، من خلال زيادة فرق ترصد الأمراض والأوبئة وتجهيز المستشفيات، وزيادة الأبحاث العلمية لسرعة اكتشاف أدوية ولقاحات.

وأكدت مديرة إدارة البرامج بالمكتب الإقليمي، أنّ نسبة الوفيات في جوائح الإنفلونزا التي حدثت من قبل، أكبر من الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا حاليا، موضحة أنّ نسبة الوفيات تختلف بين دولة لأخرى.