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الزراعة: فحص 428 رسالة تقاوي واردة من الخارج خلال إبريل الماضي

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محمد أبو عمرة
04:09 م | الثلاثاء 12 مايو 2020
السيد القصير وزير الزراعة

السيد القصير وزير الزراعة

 قال الدكتور أشرف خليل مدير معهد أمراض النبات بمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى إنه في ظل ما يعانيه العالم من تبعات لجائحة كورونا إلا أن الباحثين بمعهد بحوث أمراض النباتات مازالوا يقدمون الجهد المطلوب لتنفيذ مهامهم علي أكمل وجه.

أضاف أن المعهد قام خلال شهر أبريل بفحص (428) رسالة تقاوي وبذور محاصيل مختلفة وبيتموس واردة من الخارج بمعامل المعهد لتحديد صلاحية دخولها من الناحية المرضية، كذلك فحص (40) عينه نباتية خاصة بالشركات والمزارعين لتشخيص الأمراض النباتية ووسائل المكافحة، والاشتراك فى أعمال (23) لجنة لفحص نباتات واردة من الخارج بموانئ الوصول المختلفة من الناحية المرضية، وفحص (98) مزرعة لبيان خلوها من الأمراض، و( 8) طرود بهم بذور مختلفة.