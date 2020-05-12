خروج أول مولود في عزل العجمي بالإسكندرية بعد تعافيه من كورونا

احتفل الفريق الطبي بالعزل الصحي في مستشفي العجمي العام غرب الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، بخروج أول مولود في مستشفى العزل بعد تحسن حالته عقب الولادة والتأكد من تعافيه من فيروس كورونا، ويدعى هذا المولود محمد صلاح .

كانت إدارة مستشفى العجمي العام غرب الإسكندرية للحجر الصحي، أعلنت أمس عن تحويل 15 حالة جديدة، كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد إلى المدينة الشبابية بأبو قير، لقضاء فترة النقاهة، بعد تحسن حالتهم الصحية داخل مستشفى العزل.

وقالت الدكتورة ميرفت السيد، مدير المستشفى، إنه جرى تحويل 15 حالة جديدة، ليرتفع عدد المحولين إلى المدينة الشبابية بأبي قير، لقضاء فترة النقاهة إلى 331 حالة.