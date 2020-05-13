حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يحرص الكثير من الناس على متابعة كل جديد في عالم الأبراج ومعرفة حظك اليوم، ويجدون متعة في معرفة الصفات التي يتميزون بها، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في منزلك الحادي عشر ما يجعل اليوم مناسبا للانفتاح والتواصل مع الزملاء والأصدقاء ومن السهل أن تحصل على دعمهم.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

عطارد بمنزل العلاقات تمنحك حضورا وإشراقة، فلا تتردد في القيام بالخطوة الأولى، الحظ معك.

ومن أبرز مشاهير برج الحمل الفنانة روجينا، ويوافق تاريخ ميلادها 16 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

انتبه اليوم قد تكون هناك ضغوط أو استفزاز وقد تتأخر أمور أو مكاسب مالية، كن صبورا وهادئا.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثوران الفنان عادل إمام، ويوافق تاريخ ميلاده 17 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ يعمل لصالحك ويدفعك نحو المغامرة وتستطيع اليوم أن تحقق تطورا وربحا.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

عطارد في برجك يجعلك تبدو يقظا ومتألقا، حاضر الذهن وتتحدث ببراعة وطلاقة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة هالة صدقي، ويوافق تاريخ ميلادها 15 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات واليوم مناسب لتحقيق مكاسب ولمراجعة موقفك المالي وتخطط جيدا لإدارة أعمالك وممتلكاتك.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ الشمس بمنزل الأصدقاء تمدك بالنشاط والجاذبية، تبحث وتتأمل بعمق وتقترب بذكاء ممن تحب.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنانة الراحلة وردة، ويوافق تاريخ ميلادها 22 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وعليك أن تنتبه اليوم لعلاقتك بمن حولك ولا تتسرع في حركتك وأقوالك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

تراجع فينوس قد يصيبك بشيء من الفتور، لا تدع مشاعر القلق تفسد علاقتك بمن تحب أو بشريك حياتك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يدفعك للاجتهاد وتتحمل مسئولياتك بشكل أفضل وتبدو مثابرا.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

فينوس تتراجع في وضع معاكس ومن المهم أن تتحكم في تقلباتك المزاجية وتمردك على الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

تمدك الأفلاك بالقدرة على الإبهار والتفاهم، كن جاهزا للتألق.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمدك بروح تفاؤل وتمتلئ بالمشاعر الإيجابية وتتواصل بحب.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

تزداد الضغوط وقد تكون بحاجة لتطبيق روح التعاون مع من حولك وعليك أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر في وضع معاكس ويسبب لك اليوم شعورا بالقلق لأمر يخصك أو يخص الأحباب والأقارب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صِلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر بمنزلك الثاني قد يصيبك بالتشوش وعليك أن تعتني بحساباتك وبمراجعة خطواتك.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

لا تتسرع اليوم في ردود أفعالك وكن لبقا حفاظا على علاقاتك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنان محمد الشرنوبي، ويوافق تاريخ ميلاده 4 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

عطارد في وضع داعم ويمدك باليقظة الذهنية وقد تحقق ربحا من خلال ذلك.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك ما يجعلك تتحدث بثقة وتكسب الإعجاب وتتألق بكل السحر وتجذب إليك الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو المذيع أحمد يونس، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم اهتم بصحتك ولا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة والعمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.