الوعي أولا.. نواب يطالبون بخطة حكومية لمواجهة زحام المواطنين قبل العيد

طالب عدد من نواب البرلمان، في طلبات إحاطة تقدموا بها إلى رئيس مجلس النواب والحكومة بضرورة استيضاح خطة التعامل مع حالة الزحام والتكدس داخل الشوارع والميادين بين المواطنين، وخطورة ذلك على زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا.

مطالبات لشركات الاتصالات بتحركات توعوية أكثر في مواجهة فيروس كورونا

طالب جون طلعت عضو مجلس النواب، بضرورة أن يكون لشركات الاتصالات في مصر تحركات توعوية أكثر في مواجهة فيروس كورونا، وذلك فى ضوء مساعي إعادة الحياة تدريجيا لطبيعتها بسبب تداعيات الإغلاق الجزئي السلبية على أوضاع الدولة الإقتصادية.

وقال "طلعت"، إن توعية الشعب بهذه الخطوات لابد أن تكون حاضرة بشكل مستمر من شركات الاتصالات حيث لا يوجد أي مواطن في مصر لا يحمل خط هاتف محمول ومن ثم وصول رسالة التوعية له ستكون بسهولة.

فيما طالبت النائبة أمال رزق الله عضو مجلس النواب، المواطنين بضرورة الالتزام بتعليمات الحكومة ووزارة الصحة بشأن فيروس كورونا، حتى يحموا أنفسهم وأسرهم من خطر الإصابة بالفيروس، مشددة أن سلوكيات المواطنين هي التي تحدد مصير الفيروس وحجم التضرر منه.

وقالت إن زيادة عدد الإصابات خلال الأسبوع الأخير جاء نتيجة عدم التزام المواطنين في بداية شهر رمضان، مما سبب تزاحم واختلاط وغيره، وأعطى بيئة خصبة لتفشي الفيروس، مبينة إلى زيادة الإقبال على شراء مستلزمات العيد سيؤدي ذلك إلى تضاعف أعداد الإصابات.

وشددت "رزق الله "على دور المواطن في الالتزام بالتباعد الاجتماعي والحظر، قائلة: "يحمي نفسه وأسرته من خطر الإصابة، ولابد من تعميم ثقافة الالتزام بالتعليمات في هذه المرحلة الحرجة".

طلب إحاطة بسبب الازدحام الشديد على محلات الملابس في جميع المحافظات في تجاهل لتدابير كورونا

كما تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي، حول الازدحام الشديد على محلات الملابس في جميع المحافظات في تجاهل واضح من جانب المواطنين لمخاطر الإصابة بفيروس كورونا، وتجاهل تعليمات الحكومة ووزارة الصحة بعدم الخروج من المنزل إلا للضرورة، الحفاظ على البعد المناسب عند التعامل مع الآخرين، وارتداء الكمامات.

وأكد مشهور، أن الزحام على شراء ملابس العيد، أصبح خطرًا يهدد بحدوث كارثة قد تطفو على السطح بعد أيام معدودة، وسط عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية من الفيروس أثناء التسوق.

مطالبات للمحليات بمنع التجمعات ومراقبة التباعد الاجتماعي وتشجيع التسوق الإلكتروني والديلفري وتنفيذ الحظر بدقة

وأوضح أن فيروس الكورونا المستجد قد ينتشر بواسطة الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض، فانتقال العدوى بدون أعراض يلعب دورًا مهمًا في نشر هذا الفيروس، وهناك نحو 25% من العدوى يمكن أن تكون بلا أعراض، فالعدوى بدون أعراض من الصعب السيطرة عليها، حيث يتحرك المصابون بدون أعراض في المجتمع بحرية، ولا يتخذ المحيطون بهم أى نوع من الحماية أو الوقاية، وبذلك يكونون مصادر خفية كامنة لنشر العدوى.

وأكد النائب ضرورة التزام المحليات بدورها في منع التجمعات ومراقبة التباعد الاجتماعي وتشجيع التسوق الإلكتروني والديلفري وتنفيذ تعليمات التجول بدقة وبصرامة وتنظيم الطوابير أمام الأفران والمخابز بحيث بيتعد كل فرد عن الآخر بما لا يقل عن متر.