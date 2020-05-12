البحر الأحمر تستعين بالمتطوعين لتنظيم صرف منحة العمالة غير المنتظمة

تفقدت الدكتورة يسرا عطية نائبة محافظ البحر الأحمر، منافذ صرف مستحقات العمالة غير المنتظمة بمكتب بريد الغردقة الرئيسي، والمقر الإضافي بمدرسة حسن كامل، ومكتب بريد حفر الباطن والبنك الزراعي.

واستعانت نائب المحافظ بالشباب المتطوعين من أبناء المحافظة "حمعية الهلال الأحمر، وفريق بصمة شباب، ومؤسسة غردقة الخير"، لتنظيم عمليات الصرف، والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية.

وأكدت نائب المحافظ ضرورة حرص الدولة على دعم جميع أبنائها، وخصوصًا في تلك الظروف التي تمر بها البلاد مع تطبيق الإجراءات الاحترازية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.