507 حالات وفاة بين مواطنين أتراك خارج البلاد بكورونا

تحدث وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، في أحد البرامج التلفيزيونية على قناة Akit TV، وتناول أمر المواطنين الأتراك في الخارج في ظل أزمة كورونا.

https://tr.sputniknews.com/koronavirus-salgini/202005121042025859-cavusoglu-yurt-disinda-koronavirus-nedeniyle-507-turk-vatandasi-hayatini-kaybetti/

وقال أوغلو: "يوجد لدينا ما يقرب من 7 ملايين مواطن تركي يعيشون خارج البلاد، وحتى يومنا هذا بلغ عدد وفيات كورونا بين المواطنين الأتراك الذين يعيشون خارج البلاد نحو 507 حالة وفاة، وتم إحضار أكثر من 400 منهم إلى تركيا".