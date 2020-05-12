إبراهيم نصر.. عبقرية التمثيل "الخفية" (بروفايل)

مثل جميع أبناء جيله، بدأ عاشقًا للمسرح فكان مسرح الجامعة متنفسه خلال ريعان شبابه ليحصد العديد من الجوائز، وجه طفولي وجسم ممتلئ يحملان موهبة تمثيلية وضعت اسم إبراهيم نصر في صدارة تاريخ الفن المصري والعربي.

مع نجاحه في المسرح الجامعي، وجد أبواب التلفزيون المصري مفتوحة أمامه، حينها بدأ يقدم أول أعماله، وبدا معروفًا أمام الجمهور، فتنوعت مشاركته الفنية من المسرح للدراما التلفزيونية للسينما والبرامج وصولًا لـ ألف ليلة وليلة والفوازير، نجح في تقديمها جميعًا؛ في ظاهرة استثنائية أثبتت موهبته الحقيقية.

من الصعب أن ترى إبراهيم نصر في أي عمل فني ولم يدهشك أو يشد انتباهك، نجح في السينما أمام كبار النجوم والمخرجين فقدم "الجعيدي" في "شمس الزناتي" أمام عادل إمام وسمير سيف و"كابتن حسن" في "مستر كاراتيه" أمام أحمد زكي ومحمد خان، وعلى مستوى الدراما تلفزيونية شارك بـ"رأفت الهجان - الجزء الثاني" أمام محمود عبدالعزيز و"الكابتن جودة" أمام سمير غانم والعديد من الأعمال الأخرى.

مع منتصف تسعينيات القرن الماضي، اتخذ إبراهيم نصر طريقًا آخرًا ليثبت موهبته ويقرر أن يخرج بالتمثيل من دائرة الاستوديوهات وخشبة المسرح إلى الشارع والناس وجهًا لوجه فيقدم "الكاميرا الخفية" والتي نجح بها بشكل كبير.

لم يكن نجاح "نصر" في الكاميرا الخفية بسبب فكرة البرنامج بحد ذاته، فقد سبقه فيها بعض الفنانين ولكن نجاحه الحقيقي يعود لاعتماده على التمثيل والأداء في مواجهة الناس والجمهور الحقيقي.

ومع بداية الألفية الثانية، ابتعد إبراهيم نصر عن الأضواء لمدة تقارب العشر سنوات، وفي عام 2011 عاد للسينما مرة أخرى مع المخرج شريف عرفة والفنان أحمد حلمي بفيلم "إكس لارج" ليقدم شخصية "عزمي" محققًا نجاحًا كبيرًا وردود أفعال كبيرة خاصة من الشباب ليكون هذا الفيلم استقبالا حافلًا بعودة موهبته مرة أخرى للساحة، وفي عام 2018 عاد للدراما التلفزيونية بشخصية مركبة نجح في لفت الأنظار من خلالها، في مسيرة عطاءه الفني بموهبته في شخصية "الدب" بمسلسل "فوق السحاب" أمام الفنان هاني سلامة والمخرج رؤوف عبد لعزيز ليكون هذا العمل هو آخر أعماله الفنية.

رحل إبراهيم نصر بعد مشوار فني امتد لما يقارب الخمسون عامًا بدأه منذ سبعينيات القرن الماضي، لم يكن نجمًا يهتم بالأضواء والشهرة قدر ما يهتم بما يقدمه لجمهوره وعشاقه بأعمال تتجاوز المائة عمل فني ستظل خالدة في تاريخ الفن المصري والعربي.