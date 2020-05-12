خروج 7 حالات جديدة بعد تعافيهم من كورونا في أسوان

أكد الدكتور مصطفى أبو المجد مدير الطب الوقائي بمديرية الصحة بأسوان، خروج 7 حالات من مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة ونزل الشباب بمدينة أسوان، اليوم، وذلك عقب تعافيهم تماماً من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وهم كلا من " عبدالقادر . ج، وأحمد .م. ج، وعلي . أ. إ، وأرمانيوس . ن، وزينب . ن. ع، ومجدي .ب. ع، وانشراح .ن. م".

يذكر أن مستشفي أسوان التخصصي بمنطقة الصداقة الجديدة بمدينة أسوان، تم تجهيزها لاستقبال حالات العزل حيث حددتها وزارة الصحة لاستقبال أي حالات إيجابية لفيروس كورونا المستجد، ويوجد بالمستشفي التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بوزارة الصحة، 132 سريرا، بالإضافة لـ9 أسرة رعاية مركزة، و5 أجهزة تنفس صناعي، كما يوجد بها طاقم طبي وتمريض وعاملين مخصصين للتعامل مع هذه الحالات.