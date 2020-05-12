زوجة إبراهيم نصر لـ"الوطن": وفاته طبيعية ولم يعان من أي أمراض

قالت زوجة إبراهيم نصر، إن الوفاة كانت طبيعية وأنه لم يعاني من أية أمراض، وكان يعيش حياة طبيعية، ويشاهد مسلسلات رمضان، ولكنه توفى فجأة دون أي سابق إنذار.

وأضافت في تصريحاتها لـ "الوطن" أن الجنازة لم يحضرها أحد سوى عدد من المقربين بسبب أزمة فيروس كورونا والالتزام بتعليمات الكنيسة، مشيرا إلى أن العزاء سيكون هاتفيا فقط ولن تستقبل أي أحد بالمنزل.

واشارت إلى أن نصر طوال حياته كان يحب الناس، ويحب الشارع للارتباطه الطويل به ما يقارب الـ17 سنة ببرنامج المقالب الذي كان يقدمه، وتابعت: "كان عايز الناس كلها تمشي في جنازته، بس الظروف حكمت".