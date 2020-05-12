إبراهيم نصر عن برامج رامز جلال: "مبغرش منه.. وبطلت المقالب بمزاجي"

قبل رحيله بأسبوع دخل إبراهيم نصر في مداخلة هاتفية بقناة "الحدث اليوم" تعقيبًا على برامج المقالب التي تقدم حاليا، مؤكدًا أن ما يقدم حاليا لابد من وقفه وأن يتصدى له المسؤولين.

وقال نصر، في مداخلة قبل رحيله، إنه قدم الكاميرا الخفية عدة سنوات طويلة وهو من وقفها من نفسه وعرض عليه عدد كبير من البرامج ولم يقبلها، متابعا "أقول ذلك لأجل الأمانة والرسالة وليست غيرة لأنني قدمت البرامج منذ زمن طويل".

ورحل فجر اليوم الثلاثاء إبراهيم نصر عن عمر يناهز الـ69 عامًا في منزله، وشيع جثمانه من الكنيسة الأزبكية بوسط القاهرة.