إبراهيم نصر يتصدر تويتر.. ومحبوه: وداعا بهجة رمضان.. لن ننساك

تصدّر هاشتاج الفنان إبراهيم نصر قائمة الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بعد وفاته المنية اليوم عن عمر ناهز 70 عاما.

وسارع رواد "تويتر" لنعي الراحل، حيث قال أحدهم: "أبدع في شخصية زكية زكريا، الله يرحمه"، وأضاف آخر: " ننساك إزاي وأنت نبرة صوتك أو حتى بس اسمك بيرجعنا لذكريات وطعم وريحة وبهجة ودفا ولمة رمضان زمان، ربنا يرحمك ويغفر لك ويسامحك".

ونشر بعض محبي إبراهيم نصر، صورا لأشهر الشخصيات التي جسدها في برنامج المقالب الشهير "زكية زكريا"، معلقا أحدهم: "لما اقولك بخ تبخ ،زكيا زكريا.. الحلقه فيها ما تيجو نشوف، كلنا اتربينا على مقلب الكاميرا الخفية، ربنا يرحمك يا أستاذ إبراهيم نصر ويسعدك في قبرك كما أسعدت الملايين".

وكتب أحدهم: "رمضان السنة دي أصعب من أي رمضان عدى علينا.. ويمكن بسبب كده في ناس فكرت كتير في الفرق بين دلوقت وزمان، وناس كتير افتكرت الكاميرا الخفية اللي كان بيقدمه إبراهيم_نصر اللي مات النهاردة عشان نعرف ونتأكد ان أيام زمان مش هترجع تاني".