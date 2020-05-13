حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

يتصف أصحاب برج القوس بالكرم والانطلاق، وهم رائعون بأحلامِهم وطموحاتهم وتأثيرهم الفعال أينما وجدوا، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

تعيش اليوم حياة مهنية واجتماعية مليئة بالأحداث وتحافظ جيدا على صِلاتك.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط؛ القمر في منزل العلاقات وفي الأفق لقاءات عاطفية ناجحة وتكسب الإعجاب ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان كريم فهمي، ويوافق تاريخ ميلاده 3 ديسمبر.