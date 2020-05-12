خالد الجندي: لدينا فتوتان بخصوص الزكاة.. يختار المسلم ما يشاء منهما

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن هناك فتوتين خاصتين بالزكاة يختار المسلم ما هو مناسب له منهما، "واحدة قالها الأزهر والتانية من دار الإفتاء".

وأضاف "الجندي"، خلال استضافته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، والمذاع على فضائية "DMC"، أن مجمع البحوث الإسلامية وهيئة كبار العلماء قد أخبروا المسلمين بدفع 2.5 من كامل المبلغ المتاح لديهم، فيما قالت دار الإفتاء خلال تولي الدكتور علي جمعة رئاستها، على المسلم إخراج 10% من الربح، موضحا أنه وخلال الفترة الحالية والتي يتولي فيها الدكتور شوقي علام رئاسه دار الإفتاء قد أكدت بأن الأصل هم 2.5% من كامل المبلغ.

وأكد أن الفقهاء الأربعة لم يتفقوا مع بعضهم البعض، فلا أزمة في عدم اتفاق المؤسسات المصرية مع بعضها، وذلك لأنه في اختلافنا رحمة.