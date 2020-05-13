حظك اليوم الأربعاء 13-5-2020 برج الحوت على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن رجل برج الحوت أنه مبدع، حساس، ديناميكي، عاطفي، ولديه القدرة على التقاط الأشياء الخفية، والتنبوء فيها وتحليلها، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد، توقعات حظك اليوم للبرج، على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

اليوم اهتم بصحتك ولا تتسرع في إظهار انفعالاتك، وادرس الوضع قبل أن تتكلم.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

القمر في منزلك الثاني عشر ما يجعل الوقت مناسبا للتأمل والملاحظة والعمل في صمت.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت الفنان آسر ياسين، ويوافق تاريخ ميلاده 25 فبراير.