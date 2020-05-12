الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية وأمطار وسيول تبدأ الخميس

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه من المنتظر أن تتعرض البلاد اعتبارا من الخميس المقبل وحتى الإثنين 18 مايو، لموجة شديدة الحرارة، حيث من المتوقع أن يسود طقس شديد الحرارة على أغلب الأنحاء نهارا معتدل ليلا، مع سقوط أمطار متوسطة الشدة ورعدية أحيانا وقد تصل لحد السيول على مناطق محافظات شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء وخليج السويس.

وأوضحت الهيئة خلال بيان لها انه من المتوقع أن، تسقط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الوجه البحري يوم الأحد المقبل، وتنشط الرياح خلال هذه الفترة على بعض المناطق تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة وتؤدي أحيانا إلى اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر.

وأكدت الهيئة، أنه من المنتظر أن تتعرض القاهرة الكبرى اعتبارا من الخميس وحتى الإثنين 18 مايو، لموجة شديدة الحرارة ليسود طقس شديد الحرارة نهارا معتدل ليلا، مشيرة إلى أنه اعتبارا من يوم الجمعة وحتى الإثنين 18 مايو من المتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة الشدة ورعدية أحيانا على بعض المناطق، كما تنشط الرياح على بعض الطرق والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متفرقة.