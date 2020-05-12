"النواب": شيرين فراج دخلت العزل الصحي بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا

أكد المستشار محمود فوزى الأمين العام بمجلس النواب، أنه تواصل الآن عبر الهاتف بالنائبة شيرين فراج عضو مجلس النواب، والتى أبلغته أنه تم حجزها بالفعل فى مستشفى قصر العينى الفرنساوي بعد ثبوت إيجابية التحاليل.

وقال "فوزى" فى تصريح لـ"الوطن": أن النائبة شيرين فراج ستبدأ اليوم أول أيام بروتوكول العلاج الخاص بفيروس كورونا كوفيد 19، حيث إنها تم حجزها صباح اليوم بالمستشفى.

وأشار "فوزى" إلى أنه أبلغ النائبة عبر اتصاله بها تحيات الدكتور على عبد العال رئيس المجلس وتمنياته لها بالشفاء العاجل، مشيرا إلى أن إمكانيات المجلس كلها ستكون تحت رغبتها وسيتم التواصل معها يوميا للاطمئنان على حالتها الصحية.

وكان نواب البرلمان قد تداولوا عبر جروب الواتس آب الخاص بهم، إصابة زميلتهم النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا.