أول حالة بالبرلمان.. إصابة النائبة شيرين فراج بفيروس كورونا

كشفت مصادر لـ "الوطن" عن إصابة النائبة شيرين فراج، عضو مجلس النواب، وعضو هيئة التدريس بجامعة القاهرة، بفيروس كورونا المستجد، وحجزها بمستشفى العزل بالقصر العيني الفرنساوي في الحجر الصحي لتلقي العلاج.

وأثبتت التحليلات إيجابية فحص العينة حيث أجريت لها كل التحاليل، وذلك بعد ظهور الأعراض عليها خلال الأيام الماضية.

وشاركت النائبة شيرين فراج، في اجتماعات اللجان والجلسات العامة والأخيرة، كما حضرت اجتماعا للجنة الصحة بالبرلمان في حضور قيادات من وزارة الصحة والسكان، وعدد من اللجان حيث خالطت عددا كبيرا من النواب.