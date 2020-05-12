الحلقة 19 من سلطانة المعز: غادة عبد الرازق تفتتح عربة كبدة جديدة

لا تزال أحداث مسلسل سلطانة العز، الذي تلعب بطلوته الفنانة غادة عبد الرازق ومجموعة من النجوم، تتصاعد إذ تحاول سلطانة أن تسرد حقها من زوجها نعيم وتعثر على ابنتها الهاربة خلال الحلقة 19.

ملخص الحلقة 19 من مسلسل سلطانة المعز

في اجتماع ثلاثي بين سلطانة (غادة عبدالرازق) وورد وحمدي (محمود البزاوي)، يحاولون خلاله السير وراء الخيوط التي قد توصلهم لأمر يساعدهم في استرداد حقهم وإثبات تورط نعيم (محمود عبد المغني) زوج سلطانة.

أهم الخيوط التي تسير خلفها سلطانة هو اكتشافها أن والدة نعيم كانت من سكان الحارة قديما، وأنها كانت متزوجة من شخص ينقب عن الآثار في المنطقة، ولكن والد سلطانة تسبب في سجنه وهدم كل مخططاته التي كادت تُهدم بيوت الحارة بسببها.

وتحاول سلطانة أن تبحث عن أصل القصة، فتسأل والدتها التي تؤكد لها صحة الحكاية، كما أن والد ورد، تحسين (حسن حسني)، يسرد تفاصيلها لابنته أيضا.

فيما تحاول سلطانة أن تبدأ من جديد بعدما خسرت كل ما تملك بتدبير من نعيم، وتفتح مشرعا جديدا، إذ أسست عربة كبدة أخرى لتجمع المال اللازم خلال رحلتها الطويلة التي بدأتها بالفعل.

ومن جانب آخر، لا تزال سلطانة تبحث عن ابنتها "ضي" التي هربت بعدما دخلت سلطانة السجن بتهمة التجارة في الآثار، وتستقبل منها مكالمة هاتفية وتطلب من المحامي الخاص بها أن يتتبع الرقم ليصل لموقعها، حيث تعيش في منزل مع "جو".

أما عن نعيم وعصابته، فإن محاولات السيطرة على الحارة وبدء أعمالهم المشبوهة هناك، وخصوصا التنقيب عن الآثار، مستمرة.

مسلسل سلطانة المعز

مسلسل سلطانة المعز، بطولة غادة عبدالرازق، محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا، محمود البزاوي، حسن حسني، ومحمد حاتم، ومن تأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد بكير‎.

يعرض مسلسل سلطانة المعز على قناة "النهار" الساعة 6:30 مساءً، والإعادة الساعة 2:30 فجرًا، والساعة 10 صباحًا، والساعة 3 عصرًا، كما يذاع على قناة "art حكايات" الساعة 8 مساءً.