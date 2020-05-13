رغم كورونا.. انخفاض معدل الوفيات في سوهاج مقارنة بالأعوام السابقة

رصد "انفوجرافيك" أصدرته مديرية الصحة والسكان بمحافظة سوهاج، حدوث انخفاض ملحوظ بمعدلات الوفاة بالمحافظة خلال شهر أبريل هذا العام 2020، رغم انتشار فيروس كورونا المستجد، مقارنة بالثلاثة أعوام الماضية.

وأوضح الإنفوجرافيك أن شهر أبريل عام 2017، سجل وفاة 1948 شخصا، بينما شهر أبريل عام 2018، سجل وفاة 1990 شخصا، أما شهر أبريل عام 2019، فسجل وفاة 1909، بينما سجل شهر أبريل هذا العام 2020، وفاة 1682 شخصا.

أشار التقرير إلى أن الجائحة لم تؤثر على عدد الوفيات على المستوى المحافظة، إذ بلغ عدد الوفيات في بسوهاج خلال شهر أبريل 2020 عدد 1682 حالة وفاة بينما رصد التقرير أن عدد الوفيات في شهر مارس العام 2216 حالة وفاة.

وفي شهر فبراير 2020 بلغ عدد الوفيات 2232 حالة وفى شهر يناير 2020 بلغت جملة حالات الوفاة 2712 حالة وفاة، أي أنه بالرغم من انتشار جائحة كورونا، إلا أن هناك انخفاضا ملحوظا في عدد الوفيات، وهو ما ينفي زيادة حالات الوفيات في سوهاج بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الأنفوجرافيك أن الربع الأول من عام 2019 بسوهاج سجل 9379 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2018 عدد 8924 حالة وفاة وسجل الربع الأول من عام 2017 عدد 8931 حالة وفاة على مستوى المحافظة بينما سجل الربع الأول من عام 2020 عدد حالات وفاة 8842 حالة وفاة وهى الأقل بالمقارنة بأعوام 2017 و2018 و2019.