تونس: نرفض أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا

قال رئيس الحكومة التونسية، إلياس الفخفاخ، إن بلاده ترفض أي تدخل أجنبي أو عسكري في ليبيا، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، أمس أن نحو 17 ألف إرهابي نقلتهم تركيا من ليبيا إلى سوريا.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أن أحلام الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التوسعية ستنتهي في ليبيا.

وقال اللواء أحمد المسماري، إن البيان الخماسي لمصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص يؤكد أن ما يقوم به الجيش الوطني الليبي هدفه حماية ليبيا وتحقيق الاستقرار في المنطقة

وأضاف المسماري، أن البيان الخماسي يعتبر وثيقة يؤكد على محورية دور الجيش الوطني الليبي في محاربة الإرهاب.

وأوضح أن البيان الخماسي يعتبر بمثابة اعتراف دولي بشرعية الجيش الوطني الليبي، وأشار المسماري، إلى أن مجلس النواب الليبي جاء عبر انتخابات نزيهة تمثل كل الشعب الليبي، مضيفا: لا يمكن حل البرلمان إلا من خلال انتخابات نزيهة.

وكانت مصر والإمارات وفرنسا واليونان وقبرص، طالبت تركيا بالاحترام الكامل لسيادة كل الدول وحقوقها السيادية في مناطقها البحرية شرقي المتوسط.

ونددت الدول الخمس، في بيان مشترك بشدة بالتدخل العسكري التركي في ليبيا وتحض أنقرة على الاحترام الكامل لحظر السلاح ووقف تدفق المقاتلين الأجانب من سوريا إلى ليبيا.