حسن الرداد يفقد الذاكرة في الحلقة 19 من شاهد عيان

بدأت أحداث الحلقة التاسعة عشر من مسلسل شاهد عيان بتمكن ليلى "بسمة" من الحصول على ملف من "لاب توب" طبيبها النفسي سرا، بينما يسعى المحامي طارق "أحمد صيام" لعقد صفقة سرية مع ندى "هنا شيحة" دون علم وهيب "محمد لطفي"، للاستيلاء على أوراق مهمة من شقة وهيب الخاصة بالأردن.

ويحاول أبو حماد علاج عمر "حسن الرداد" للانتقام منه، بعد خطفه من سيارة ترحيلات السجن، ولكنه بعد استعادته لوعيه يتضح أنه فقد ذاكرته، وهو ما يثير غضب أبو حماد بشدة، فيما يوصيه عدنان بضرورة معرفة الخائن وإتمام العملية على أكمل وجه ليتابع مع وهيب تسليم الأسلحة ويخبره بعدم معرفة مدى لتفاصيل الأمر.

ويسيطر القلق والخوف على راجح "وليد فواز" وليلى بعد معرفتهم باختطاف عمر من سيارة الترحيلات، ثم تفتح ليلى الملفات التي حصلت عليها من الطبيب ليظهر أنها جلسات شقيقتها ندى معه.

تدور أحداث المسلسل في إطار بوليسي رومانسي، حيث يجسد الرداد دور ضابط يتورط في مشاكل تقلب حياته رأسا على عقب، ويتعرض للعديد من الأزمات التي تهدد استقرار حياته المهنية والاجتماعية.