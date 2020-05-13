الطقس اليوم الأربعاء 13-5-2020 في مصر والدول العربية

نشرت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس اليوم الأربعاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا مائل للبرودة ليلا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

الطقس في مصر

وأضافت الهيئة أن الطقس يكون معتدل نهارًا مائل للبرودة ليلا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وتتكون مع الساعات الأولي من الصباح الشبورة المائية والتي تعيق الرؤية، وتكون حركة الرياح من معتدلة إلى نشطة أحيانا، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس.

الطقس في الكويت

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الكويتية أن يسود نهارا طقس حار والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة 22 - 55 كم/ساعة مثيرة للغبار، فيما يسود ليلا طقس معتدل والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 15 - 38 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة.

الطقس في السعودية

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية استمرارا نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على المناطق الشرقية، أجزاء من تبوك، أجزاء من الحدود الشمالية، أجزاء من الجوف، أجزاء من حائل، أجزاء من القصيم، أجزاء من الرياض، أجزاء من المدينة المنورة، أجزاء من مكة المكرمة تمد إلى شرق المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة، كما يتوقع تكون السحب الرعدية من متوسطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة والأجزاء الشرقية منها.