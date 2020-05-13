الطفلة فريدة حسام: محمد رمضان أطلق عليّ لقب البرنسيسة.. وأتمنى تكريمي عن دوري

إشادات عدّة، حظيت بها الطفلة فريدة حسام، التى تُجسّد دور «مريم» ابنة الفنان محمد رمضان، فى مسلسل «البرنس»، الذى يُعرض حصرياً عبر قناة «dmc»، إذ خطفت الأنظار بعد انهيارها فى أحد المشاهد، عقب ترك عمها «فتحى البرنس» أحمد زاهر، لها، فى الشارع، بلا مأوى، لتُواجِه مصيراً مجهولاً.

وأعربت «فريدة» التى تبلغ 5 أعوام، فى تصريحات لـ«الوطن» عن سعادتها البالغة، بشأن ردود فعل الجمهور، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل أن يحصد مشهد انهيارها هذا القدر من الإعجاب، وأن تحتل قائمة تريند مواقع التواصل الاجتماعى، إذ وجّهت الشكر إلى الجمهور، معربة عن تمنيها أن ينال دورها فى الحلقات المقبلة على إعجابهم.

وكشفت فريدة حسام، كواليس مشاركتها فى المسلسل، حيث جاء ترشيحها للدور من قِبل المخرج محمد سامى، الذى تجمعه معرفة مسبقة بشقيقتها الكبرى، التى تعاونت معه فى مسلسل «ولد الغلابة» العام الماضى، مؤكدة أن والدتها هى التى كانت تساعدها فى التحضير للشخصية قبل التصوير بوقت كافٍ.

وأكدت أنها لم تشعر بأى رهبة داخل مواقع التصوير. وأعربت عن سعادتها البالغة بكواليس التصوير، حيث كانت تلقى ترحيباً من فريق العمل كافة، وعلى رأسهم المخرج محمد سامى، كما أن محمد رمضان كان يُطلق عليها «البرنسيسة»، لافتة إلى كواليس تصوير مشهد الانهيار بعد ترك أحمد زاهر لها فى الشارع: «فريق العمل كاملاً سقف لى بعد انتهاء التصوير، والمخرج حملنى على كتفه ووصفنى بالنجمة الصغيرة، وأمى انبهرت بأدائى فى المشهد، إذ تقمّصت الدور بهدوء».