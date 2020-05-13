عماد رشاد: أنا محترف والتمثيل لعبتي ومستمر في تصوير 3 أعمال رمضانية

الفن بالنسبة له مساحة من الإبداع، لإظهار الانطباعات الإنسانية فى مختلف الأدوار أياً كانت، سواء تحمل بين طياتها «الطيبة والجدعنة مع من حوله، أو الشر والنفسنة من الآخرين»، خصوصاً إذا ما تم تجسيد كل هذا على الشاشة فى دراما رمضان، واعتاد الفنان عماد رشاد، أن يطل على جمهوره على مدار سنوات مشواره الفنى فى هذا الشهر الكريم، وهذا العام يظهر من خلال 3 أعمال درامية، وهى مسلسلات «ونحب تانى ليه»، «لما كنا صغيرين»، «جمع سالم».

وقال عماد رشاد لـ«الوطن»، إنه ما زال يقوم باستكمال تصوير مشاهده فى المسلسلات الثلاثة، مشيراً إلى أنه يقوم باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا: «لدينا كل الاحتياطات الكاملة داخل اللوكيشن، مع الحفاظ على التباعد بين الجميع، وتقليل الأعداد فى أماكن التصوير».

واستطرد: «استمرار العمل والتصوير فى شهر رمضان، معروف أنه صعب، لكن فى ظل ظروف وتداعيات فيروس كورونا، أصبح الأمر أكثر صعوبة، لأنه من أجل الوقاية والتعقيم المستمر، يحدث ارتباك فى المواعيد، وتمتد عملية التصوير لفترات أطول».

وعن دراما رمضان، قال «رشاد» إن الظهور الرمضانى فى الدراما، من الأمور التى يحبها من زمان، مشيراً إلى أنه سعيد بمشاركته فى دراما رمضان هذا العام، خصوصاً أن أدواره فى الأعمال الدرامية الثلاثة، مختلفة عن بعضها البعض: «أظهر فى دور كوميدى خفيف فى (ونحب تانى ليه)، ومكتوب بشكل جيد من قِبل المؤلف عمرو محمود ياسين، وأتمنى إنه يعلِّم مع الناس، كما أظهر كضيف شرف شرير فى (لما كنا صغيرين)، كما أعانى من أزمة نفسية فى (جمع سالم)».

وقال «رشاد»، إنه من الأفضل أن تكون الأدوار مختلفة عن بعضها البعض، خصوصاً إذا كان الفنان يظهر على الشاشة فى أكثر من مسلسل فى رمضان، لإثبات مهاراته الفنية، فضلاً عن عدم الإصابة بـ«الملل». وعن أكثر الأدوار التى يفضّل تجسيدها ما بين الكوميديا أو الدراما، قال «رشاد»: أنا محترف أداء، وأقوم بتجسيد الشخصيات المكتوبة أمامى على الورق، سواء كانت خفيفة الظل، أو منبعاً للشر، فى النهاية التمثيل شغلتى، ليست نقاوة، لكنها احتراف والقدرة على لعب أى دور يُسند لى.

مسلسل «ونحب تانى ليه»، بطولة ياسمين عبدالعزيز، وشريف منير، وكريم فهمى، ومن تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج مصطفى فكرى، ومسلسل «لما كنا صغيرين»، بطولة محمود حميدة، وخالد النبوى، وريهام حجاج، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد على، ومسلسل «جمع سالم»، بطولة زينة، ودلال عبدالعزيز، ومن تأليف محمد ناير، وإخراج إيمان الحداد.