الحلقة 22 من مسلسل اللعبة.. مازو يتفوق على وسيم بـ"النيران الصديقة"

تستمر محاولات مازو ووسيم في الفوز بتحدي "555"، والذي ينص على فوز من ينجح بينهما في تجميع 555 شخصا في مكان واحد لأي سبب كان، خلال مجريات الحلقة 22 من مسلسل اللعبة.

يستقر وسيم على آخر الأفكار التي يمكن من خلالها جمع العدد، إذ يقرر أن يقيم فرح حماته "شويكار" على مساعده "بسيوني"، من أجل جمع المعازيم في الفرح وتحقيق الفوز.

على الجانب الآخر يعرف مازو فكرة وسيم، ليقرر هو الآخر إقامة فرح صديقه سعدون على خطيبته تهاني، ويبدأ الثنائي في دعوة المعازيم.

بعد دخول المعازيم جميعهم يتبقى لوسيم شخص وحيد ليفوز بالتحدي، بينما يتبقى لمازو شخصين، ويحاولا بشتى الطرق جمعهما.

في النهاية يخرجا بسيوني وشويكار لإحضار الشخص المتبقى من فرح سعدون، إلا أنهما يتفاجآ بأنهما ساهما في فوز مازو بالتحدي، إذ يصبحا رقم 554 و555 بين المعازيم، ويفوز مازو بالتحدي بالفعل بمساعدة معاوني وسيم.

مسلسل اللعبة، بطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، ميرنا جميل، أحمد فتحي، ومحمد ثروت، وإخراج معتز التوني.