لمواجهة كورونا.. تعقيم أكثر من 15 ألف منشأة حكومية وخدمية بالأقصر

أعلن الدكتور عاطف أحمد علي، مدير مديرية الطب البيطري بالأقصر، الانتهاء من أعمال رش وتطهير أكثر من 15 ألف من المنشآت الحكومية الحيوية والجهات التي تقدم خدمات للمواطنين والمبانى السكنية وغيرها، وذلك بدءًا من منتصف مارس الماضى وحتى اليوم، وذلك في إطار استمرار جهود مواجهة فيروس كورونا المستجد "COVID-19".

وأوضح "علي"، أن الحملات تضمنت تعقيم جميع المصالح الحكومية والمنشآت الحيوية والكنائس والأديرة والجوامع والمدارس والأسواق والشوارع الرئيسية والجانبية، بالإضافة إلى عدد من المنازل تم رصد بها حالات إصابة والمنازل الخالية من الإصابات.