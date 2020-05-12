يسرا تنعى إبراهيم نصر: وداعا لمن رسم الضحكة والبهجة على وجوهنا

نعت الفنانة يسرا عبر حسابها الشخصي على موقع نشر الصور والفيديوهات "إنستجرام" وفاة الفنان إبراهيم نصر أشهر مقدم برامج المقالب صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية".

وكتبت يسرا: البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون.. وداعاً لمن رسم الضحكة والبهجة على وجوهنا جميعاً.. كنت صديق وأخ عزيز جدا على قلبي.. هيوحشني صوتك وضحكتك.. في الجنة ونعيمها إن شاء الله. ⁧‫ ‬

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر له مسيرة فنية ضخمة خاضها الفنان إبراهيم نصر، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا، حيث يتم الآن تشييع الجثمان من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، تمهيدًا لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

ارتبط اسم إبراهيم نصر، ببرنامج "الكاميرا الخفية" وشخصية "زكية زكريا"، الذي فتح الباب لبرامج "المقالب" في مصر، حيث رسم الضحكة والسعادة على وجوه الكثيرين، ولكنه أيضا لم يغفل العمل السينمائي والدرامي، إذ يمتلك رصيدًا ضخمًا من الأفلام، كان آخرها "الكهف" الذي قدمه قبل عامين.