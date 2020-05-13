إزالة 3 حالات تعدِ على بحيرة المنزلة بمساحة 49 فدانا في دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، استمرار الجهود للتعامل الحاسم مع مخالفات البناء وإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية وفرض هيبة الدولة وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء، لافتة إلى نجاح جهود الأجهزة بالمحافظة لتنفيذ تلك الأعمال بنسبة 100%.

حيث أوضحت أنه تم خلال الحملات التى نُفذت، أمس الثلاثاء، تحت إشراف اللواء جمال عبدالرشيد السكرتير العام المساعد، وبالتنسيق مع اللواء خالد جاد الله مساعد مدير أمن دمياط، ورئيس قسم شرطة المسطحات المائية المحلية، وحازم حواس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومجدى خاطر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ، وبمرافقة قوة أمنية، إزالة 3 حالات تعدِ على بحيرة المنزلة بمنطقة الشيخ ضرغام بمساحة إجمالية 49 فدانا، وذلك للحالات رقم 1,13,14 الواردة بالقرار رقم 499 لسنة 2018 على مساحات 21 و10 و18 فدانا تابعة لولاية الثروة السمكية، بالإضافة إلى إزالة حالة تعدِ على أرض زراعية بكفر البطيخ على مساحة 150 متر مربع.