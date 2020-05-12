فيفي عبده تنعى الفنان إبراهيم نصر: ربنا يجعل مثواه الجنة

نعت الفنانة فيفي عبده عبر حسابها الشخصي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، الفنان إبراهيم نصر أشهر مقدم برامج المقالب صاحب البرنامج الشهير "الكاميرا الخفية".

وكتبت فيفي: البقاء لله توفي إلى رحمة الله الفنان إبراهيم نصر الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة يارب.

يذكر أن الفنان إبراهيم نصر له مسيرة فنية ضخمة خاضها، قبل أن يرحل عن عالمنا اليوم، عن عمر ناهز 70 عامًا، حيث يتم الآن تشييع الجثمان من الكنيسة المرقسية القديمة بالأزبكية، تمهيدًا لدفنه بمدافن الأسرة بمنطقة العباسية.

ارتبط اسم إبراهيم نصر، ببرنامج "الكاميرا الخفية" وشخصية "زكية زكريا"، الذي فتح الباب لبرامج "المقالب" في مصر، حيث رسم الضحكة والسعادة على وجوه الكثيرين، ولكنه أيضا لم يغفل العمل السينمائي والدرامي، إذ يمتلك رصيدًا ضخمًا من الأفلام، كان آخرها "الكهف" الذي قدمه قبل عامين.