ابن خالة ضحية كورونا: لم يستهن بالفيروس.. ونقل العدوى لأخيه ووالده

قال محمد صريح، ابن خالة الشاب محمد نادي المتوفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، إن محمد نادى لم يستهن بفيروس كورونا بل كان حريصا ويتبع الإجراءات الطبية المتبعة خلال ممارسة عمله، موضحًا أن المتوفى كان يعمل في قطاع السياحة وبالتحديد فندق شيراتون ولم يتبين كيف انتقلت له العدوى.

وأضاف "صريح"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أن الضحية كان مثله مثل أي شاب يحرص على لقمة عيشة والسعي وراءها، والجميع تفاجأ بأن الراحل أصيب بالفيروس القاتل، ونقل العدوى إلى والده وأخيه.

وتابع: "والد الضحية في حالة صعبة جدا، والجميع يقدر خطر الفيروس القاتل، وعلى من يستهين به أن يأخذ حذره كون الأمر في غاية الخطورة وليس بالأمر العادي".

وكان محمد نادي قد نشر مقطع فيديو عبر صفحته في فيسبوك قبل إصابته بالفيروس، قال فيه إن "الولايات المتحدة هي من صنعت كورونا لضرب الصين"، داعيا المصريين إلى "عدم الخوف من مرض يشبه الإنفلونزا".

كما انتقد نادي إغلاق الصالات الرياضية وإقبال الناس على شراء وتخزين مستلزماتهم، محذرا من تأثير ذلك على الاقتصاد، لكنه دعا في الوقت نفسه إلى اتخاذ الاحتياطات الضرورية لعدم الإصابة بالمرض.