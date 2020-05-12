الصحة العالمية: كورونا فيروس وليس غاز.. 80% من الحالات تتعافى دون علاج

قالت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية إن كورونا فيروس وليس غاز، وهو عائلة الفيروسات التاجية التي سببت السارس قبل سنوات.

وتابعت "رنا"، خلال كلمتها في مؤتمر منظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط 80% من حالات الإصابة بفيروس كورونا تتعافي دون علاج.

وأضاف أنّ فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) جديدا، ولا يوجد مناعة ضده، وجميع البشر معرضين للإصابة به، موضحة أنّ خطورة الفيروس تمثل 20% ويوجد 80% من المصابين يتعافون بأدوية المرض، ونسبة ضئيلة تحتاج للحجز في المستشفيات، و5% فقط يحتاجون للحجز في أسرّة عناية مركزة، ونسبة الوفيات تتراوح من 2 إلى 3%.

وبينت أن المنظمة العالمية طالبت وزارة الصحة المصرية، بزيادة أعداد التحاليل التي تجرى للمواطنين للكشف عن فيروس كورونا، وعزل الإصابات الإيجابية المكتشفة فورا في مستشفيات العزل.

وأكدت أنّ توصيات المنظمة للوزارة، تتمثل في زيادة الالتزام على المستوى المجتمعي للإجراءات الاحترازية لمنع انتشار العدوى، ومتابعة الحالات الموجودة في المستشفيات للحد من نسبة الوفيات، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة، وحماية الفئات الأكثر عرضة للإصابة.