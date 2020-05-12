هجوم إرهابي يستهدف كمين الفرافرة في الحلقة 19 من الاختيار

في الحلقة 19 من مسلسل الاختيار، نفذ هشام عشماوي (أحمد العوضي) وأنصار جماعة بيت المقدس الإرهابية عملية إرهابية استهدفت كمين الفرافرة بالوادي الجديد في نهار رمضان، واستشهد عدد كبير من العساكر والمجندين في الكمين، وأصيب عشماوي بطلقة في القدم والكتف خلال العملية الإرهابية.

فيما استشهد المجند عبدالله شقيق الفلاح سعد، قبل موعد فرحه بأيام قليلة، في العملية الإرهابية، واستشهد مجند آخر يدعى إمام كان يستعد هو الآخر لفرحه، وخيم الحزن على كافة محافظات مصر أثناء تشييع جثامين الشهداء.

وفي أحداث الحلقة الماضية، استقبل عشماوي نبأ مقتل أمير الجماعة أبو عبدالله (ضياء عبد الخالق)، في بداية الحلقة 18، وبدأ التشاور بينهم لاختيار أمير جديد لهم.

فيما التقى شيخ شباب قبائل سيناء، البطل أحمد منسي (أمير كرارة) على الطريق، وسط الصحراء، ودار حوار بينهما حول السيدة العجوز التي ساعدها منسي، بعد أن تركها ابنها للانضمام للإرهابيين، وبعدها بدأ الشيخ السيناوي، في التفكير في دعم الجيش والتدريب على مواجهة الإرهابيين.