الرمحي: مؤسستان جديدتان تنضمان لبروتوكول "الصحفيين" و"بي تك"

أعلن حماد الرمحى عضو مجلس نقابة الصحفيين، عن موافقة مؤسسة دار التحرير، ومؤسسة روزاليوسف، اليوم على تطبيق البروتوكول الموقع بين نقابة الصحفيين وشركة «بي .تك» للتجارة، والذي يسمح للصحفيين بشراء كافة السلع «الكهربائية والإلكترونية والمنزلية» بتسهيلات.

وأوضح الرمحي في بيان له قبل قليل أن التسهيلات تشمل الشراء بالتقسيط وبدون مقدم، وإعفاء الصحفيين من إجراءت الاستعلام سواء في عنوان العمل أو السكن، ورسوم الاستعلام والشحن والتفريغ، فضلا عن منح الصحفيين تخفيضاً 50% على سعر الفائدة.

وأشار الرمحي إلى أن التسهيلات تشمل أيضا البيع بفائدة 12% على منتجات توكيلات شركة «بي تك»، وفائدة 14% لباقي الشركات، كما أن التسليم فوري ومن أي فرع من فروع «بي تك» على مستوى الجمهورية.