نقيب تمريض دمياط تحيي "الجيش الأبيض": تخوضون معركة ضد أكبر عدو للبشرية

وجَّهت سارة رخا، نقيب تمريض دمياط، الشكر لهيئة التمريض ورجال الإسعاف على ما يبذلونه من جهود مضنية في أزمة كورونا التى يمر بها العالم بأسره.

جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الموافق 12 مايو 2020، حيث أشادت نقيب تمريض دمياط بالتزامهم وإيمانهم فهم أصحاب رسالة يسعون بكل تفانٍ وإخلاص لمواجهة كورونا، فهم يخوضون معركة حقيقية مع أكبر عدو للبشرية COVID19 المستجد.

وتابعت رخا قائلة: شكرا لتعبكم وسهركم على راحة المرضى وتحمل أعباء وتكليفات العمل فقد أثبتوا بأنكم أبطال هذه الأزمة وسردوا أروع قصص البطولة.

وأشارت رخا إلى أن النقابة تحتفي بأبنائها بهذه المناسبة من كل عام، تماشيا مع دول العالم أجمع الذي يعتبر هذا الأسبوع بأسبوع التمريض ويوافق 12 مايو الذكرى السنوية لميلاد فلورانس نايتنجيل "مؤسسة التمريض الحديث"، مضيفة أن عام 2020 طبقا لمنظمة الصحة العالمي WHO والمجلس الدولي CIN هو عام التمريض.

وختمت رخا حديثها، داعية الله أن يحفظ جيش تمريض ومسعفي دمياط ومصر من كل مكروه.