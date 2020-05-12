نجل مدرب حراس المرمى المتوفى بكورونا يسرد اللحظات الأخيرة في حياة والده

قال هادى محمد عبده، ابن مدرب حراس المرمى بفريق بدر الرياضي، الذي توفى متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، إن والده كان يعانى من سعال شديد والتهاب رؤى حاد قبل وفاته إلى جانب معاناته من مرض في القلب، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري".

وأضاف "عبده"، أنه بعد عمل المسحة الطبية لوالده تّبين إصابته بفيروس كورونا، ومن ثم تم نقله إلى فندق عزل ثم إلى مستشفى العزل، ولكن والده كان مصاب بأمراض بالقلب ولم يتحمل تداعيات كورونا الصحية وتوفى.

وأشار ابن مدرب حراس المرمى المتوفى بكورونا، إلى أن والده لم يخالط أي من أفراد الأسرة، لافتاً إلى أن الراحل كان رياضي وتاريخه مشرفه ولكن وفته المنية عن عمر 51 عاماً.