"النصب باسم كورونا".. دليل وقاية مجهول المصدر بـ 70 جنيها في الشرقية

كشف هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، تفاصيل استغلال البعض لمحنة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، والنصب على المواطنين ببيع كتيب مجهول المصدر للإرشاد الصحية، وكأنه طوق النجاة من الفيروس في مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، مع الإعلامي وائل الإبراشي.

وقال "مسعود"، إن البعض طبع كتيبات ووزع كتب إرشادات صحية بـ 70 جنيها، مستغلين بساطة المواطنين وخوفهم من الإصابة، موضحًا أن هؤلاء النصابين يحصلون على مبالغ مالية مقابل إعطاء المواطنين كتيبات عبارة عن دليل، بها معلومات توعوية وصحية مجهولة المصدر، ويتم بيع الدليل بـ70 جنيها للمواطن.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إلى أنه تم ضبط 9 أشخاص قاموا بالنصب على الأهالي بمركز أولاد صقر في أسبوع واحد، "تم إبلاغ الشرطة وتحرى المكان والقبض على 9 أفراد، هؤلاء كانوا يطرقون الأبواب ويقدمون أنفسهم على أنهم تابعون لوزارة الصحة".