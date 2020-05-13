برلماني: 11 مخالطا لشيرين فراج.. ولا يمكن عقد الجلسات عبر الإنترنت

علق طارق الخولي أمين سر اللجنة الخارجية بمجلس النواب، على إصابة شيرين فراج عضو مجلس النواب بفيروس كورونا المستجد، قائلا إن هناك 11 نائبا خالطوا "فراج".

وقال الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "مساء DMC"، على قناة "إكسترا نيوز"، في شهر رمضان الكريم: "يدور حديث طويل الآن على مجموعات الواتس آب الخاصة بنواب البرلمان وحديث عن إصابة النائبة شيرين فراج، ونتمنى لها الشفاء وكل أبناء الشعب المصري".

وأضاف أن البرلمان عاود جلساته في 3 مايو الماضي، بعدما توقفت لفترة طويلة، في إطار دوره من أجل إصدار عدد من التشريعات المهمة، وكان على رأسها إقرار عدد من التشريعات الخاصة بالإجراءات الاقتصادية الخاصة بفيروس كورونا، ومن أهمها بعض الإجراءات المالية يجب التصويت عليها داخل البرلمان دعما للطبقات الأكثر تضررًا نتيجة فيروس كورونا.

وتابع الخولي قائلا: "اتخذنا كل الإجراءات الوقائية من أول دخول البرلمان، حيث جرى وضع بوابات التعقيم، والتزام ارتداء الكمامة بمجلس النواب، وداخل الجلسة العامة يتم التزام المسافة المناسبة التي تبلغ أكثر من متر، وجميع النواب كان عنده وعي ومفيش سلام بالأيدي، والنواب يحاولون نشر الوعي في دوائرهم".

ولفت إلى أنه منذ ساعات حدثت عمليات تأكيد على إخضاع المخالطين للنائبة للعزل المنزلي لمدة 14 يومًا ومعظمهم من أعضاء لجنة الخطة والموازنة المخالطين للنائبة على مدار الأيام الماضية، حيث يبلغ عددهم نحو 11 برلمانيًا.

وتابع البرلماني أن اللجنة كانت تعقد جلساتها بسبب الإعداد للموازنة العامة للدولة، وذلك بشكل مستمر على مدار الأيام الماضية.

وأوضح: "البرلمان لم يأخذ حتى هذه اللحظة قرارا بشأن تأجيل جلساته المقررة في يوم 17 مايو المقبل، ومنذ أن توقفت الجلسات العامة كان هناك حديث حول إمكانية استخدام التكنولوجيا الحديثة في إجراء الجلسات العامة في حضور هذه الجلسات عن طريق استخدام بعض البرامج التي يتم إجراء الاجتماعات عن بعد".

وواصل: "واجهتنا صعوبات دستورية وقانونية في طريقة انعقاد الجلسات وصحة انعقادها، بالإضافة إلى أن هذا العدد الكبير من البرلمان يصعب إجراء اجتماعاته عن طريق البرامج المشهورة عبر الإنترنت، وحتى هذه اللحظة لم نصل إلى تقنيات أخرى تمكننا من عقد الجلسة العام".