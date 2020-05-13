صابرين: تركت وزني للزيادة بسبب "ليالينا 80"

قالت الفنانة صابرين إنّها حريصة على أن تقدم شخصياتها في إطار فني جيد، حتى وإن اضطرت لتغيير ملامحها وطريقة ارتداء الملابس.

وأضافت صابرين، لـ"الوطن"، أنّها منذ قرأت سيناريو "ليالينا 80"، صممت أن تكون شخصية "رقية" بسيطة، ترتدي طوال أحداث المسلسل 3 أشكال فقط من الملابس.

وتابعت صابرين: "تركت وزني يزيد ليناسب طبيعة دور أم شعبية تهتم بأولادها في المقام الأول".

مسلسل "ليالينا 80" بطولة غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين، نورهان، محمد الشقنقيري، محمد عادل، محمد علي رزق، منة عرفة، جيهان أنور، رنا رئيس، حسني شتا، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح إنتاج تامر مرسي.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي خلال فترة الثمانينيات، ويعرض على شاشة cbc حصريًا طوال أيام شهر رمضان.