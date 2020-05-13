عاطل قتل نقاش ومحام دهس ضابط شرطة.. أبرز القضايا التي تحققها النيابة

شهدت الأيام القليلة الماضية، عددا من القضايا التي تواصل النيابة العامة التحقيق فيها، أبرزها وقعت في مدينة المنصورة، وكان المجني عليه فيها ضابط شرطة، أما الثانية فوقعت في منطقة السلام، وقتل فيها نقاش على يد عاطل يتاجر في المخدرات ويروجها.

ويتابع النائب العام التحقيق في القضيتين، وفق ما أعلنته النيابة في بياناتها الأخيرة، وأمر النائب العام باستعجال تقرير الطب الشرعي بشأن جريمة منطقة السلام، تمهيدا للتصرف في القضية بعد حبس المتهم محمود شاذلي، الذي أوضحت التحقيقات أنّه طعن المجني عليه 3 طعنات أودت بحياته، بعد أن حاول المجني عليه إنقاذ والده من أيدي المتهم وآخرين.

وأوضحت التحقيقات أنّ سبب الخلاف بين المجني عليه والمتهم، رفض المجني عليه قيام تجار المخدرات بالترويج لبضاعتهم وتناولها في الشارع في منطقة سكنه.

ومن المنتظر أن تحيل النيابة القضية للمحاكمة بعد انتهائها، في ظل استمرار حبس المتهم احتياطيا على ذمة التحقيقات.

أما حادث المنصورة المتهم فيه محام، أمرت النيابة بحبسه احتياطيا بعد القبض عليه، وأفادت التحقيقات بأنّ المجني عليه ضابط شرطة، استوقف المتهم نظرا لسيره بسيارته في وقت الحظر، وبعد أخذ رخصه قام المتهم بتصوير المكان بهاتفه، وحاول أخذ الرخص مرة أخرى ثم انطلق بسيارته، والمجني عليه يحاول إيقافه، ما أدى إلى صدمه بسيارة أخرى كانت متوقفه في المكان، فأصيب المجني عليه بأماكن متفرقة من جسده، ونقل للمستشفى.

وبعد التحقيق مع المتهم تقرر حبسه احتياطيا على ذمة التحقيق، بعد سماع أقوال عدد من الشهود ومطالعة كاميرا مراقبة التقطت ما حدث في الواقعة، وضمت النيابة تفريغ ما التقطته الكاميرا للتحقيقات.