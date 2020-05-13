رئيس "اتصالات النواب": 23 إصابة جديدة بـ كورونا بالقليوبية ووفاة مسنة

أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان وعضو مجلس النواب عن طوخ وقها، أنه لا صحة للشائعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بظهور 10 حالات إصابة بفيروس كورونا في منطقة واحدة، مشيرا في بيانه عبر صفحته على "فيس بوك"، إلى أن القليوبية سجلت الليلة 23 حالة إيجابية ووفاة حالة لسيدة عمرها 70 سنة بهادة القناطر.

وأوضح النائب الحالات الجديدة في مركز بنها لعامل 30 عاما، مرصفا وموظف 41 عاما، منشية النور أول بنها وسيدة 64 عاما، المنشية أول بنها، وحالة بمركز طوخ لموظف 29 عاما، السيفا و5 حالات بمركز كفرشكر لسائق كفرمنصور كفرشكر وموظف بالمعاش 75 عاما، وعامل بالمنشية الكبرى، وموظف بالشقر وموظف 48 عاما، مقيمة كفرشكر أمام المحكمة، وحالتين بمركز القناطر ربة منزل 49 عاما، البرادعة، وموظف 58 عاما، القناطر شارع أبوبكرالصديق وحالتين لربة منزل 70 عاما، أبوزعبل، وموظف 43 عاما، الخانكة، و5 حالات بمركز قليوب لموظف قرية صنافير ومحام حر ميت حلفا وربة منزل 59 عاما، ميت نما ومدرس بالمعاش قليوب، ومدرس بمدرسة العروبة مقيم شجرة الدر قليوب البلد، وحالتين لموظف 35 عاما، شارع الطابونة العمومي وربة منزل 51 عاما، بشبين القناطر، وحالتين لعامل 39 عاما، وربة منزل، 49 عاما، الخصوص، وحالة لعامل 57 عاما، بهتيم.