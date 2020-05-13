الحلقة 20 من الفتوة.. ياسر جلال فتوة الجمالية الجديد

بعد معركة وصراع الطويل، حسمت الحلقة الـ20 من مسلسل الفتوة للفنان ياسر جلال، والفنانة مي عمر، والذي يعرض عبر قناة "الحياة"، في الساعة الـ12 منتصف الليل، من هو فتوة الجمالية الجديدة.

تفاصيل الحلقة العشرين من مسلسل الفتوة

بدأت الحلقة العشرون من مسلسل الفتوة، بمشهد جمع جميلة، نجلاء بدر، مع المعلم عزمي أبو شديد، أحمد صلاح حسني، وهي تؤدي واجب العزاء في وفاة فتوة الجمالية؛ لتعرض عليه أن يتزوجها بعدما طلب منها أن تظل بجواره، لكن لم يتقبل طلبها.

وفي مشهد آخر، جمع كلا من حسن الجبالي، ياسر جلال، وليل، مي عمر، حاول الأول مواساة حبيبته بعد فقدان والدها خاصة مع رفض شقيقها زواجهما، وكشف لها "حسن" عن الكنز الذي وجده.

الكنز الذي وجده حسن الجبالي، تركه مع الشيخ مبروك هلالي، أحمد خالد صالح، بعدما بدأ مجهولون في البحث عليهم.

وخلال أحداث الحلقة والاستعداد لاختيار فتوة الجمالية الجديد، جهز كل مرشح نفسه بطريقته لكن تعد الكلمة الأولى والأخيرة لأهالي الجمالية، بعدما يفوز واحدا على المنافسين.

وانتهت الحلقة بكشف حسن الجبالي، عن شخصيته بكونه الملثم المجهول نصير الغلابة، ودخل في سباق الفتوة؛ لينتصر على المعلم فرج ويصبح في النهاية حسن الجبالي هو فتوة الجمالية الجديد.

ويُعيد المسلسل، الدراما لعصر الفتوات في حي الجمالية، وذلك من خلال شخصية "حسن الجبالي"، الذي يسعى لنصرة الضعفاء والمساكين، فيما يفرض "عزمي" الذي يجسد دوره الفنان أحمد صلاح حسني، الإتاوات على الناس، وتتوالى الأحداث.

ويشارك في بطولة الفتوة، أحمد خليل، رياض الخولي، إنعام سالوسة، وليلي أحمد زاهر وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.