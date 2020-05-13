فيديو.. آخر ما قاله الفنان الراحل إبراهيم نصر

عرض الإعلامي رامي رضوان، خلال برنامجه "مساء Dmc"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، آخر لقاء قام بعمله عبر سكايب مع الفنان الراحل إبراهيم نصر يوم 17 أبريل، والذي يعتبر آخر لقاء طل فيه الفنان الراحل على المشاهدين.

وتحدث الفنان الراحل إبراهيم نصر خلال افيديو قائلا "أنا من الناس اللي بساوي جمهور، والجمهور ريقة يجري على إيه وأبقى شبهه، هل الجمهور حب كذا، فأروح أشوف حب إيه وليه وعلشان إيه، وأبقى جمهور، وأسيب إيديا ورجليا وأضحك من قلبي، وأنا مش من الناس اللي بتقول إيه ده لا بلا بتاع".

وتابع، "أنا بتفرج بحُب، واللي بيعمل حاجة حلوة بسقف له، ولا أنكر ده، وحتى أحياناً الناس بيقولوا ده قال كلمة مش ظريفة عنك، أقول مليش دعوة الآن أراه جميلاً ويستحق أن أسقف له وحقيقي أنا مع الناس، تقريبا 90٪ من اللي بيعملوا كوميديا الآن بيعملوا كارثة، ويجيبلك كل الأشياء البذيئة ويدبها فتفاجئ إن الناس كلها قاعدة تتفرج على قطع إيدين ورجلين وتطير مناخير قال إيه دي كوميديا".