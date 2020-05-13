شكرا إسراء شاهين.. "الصحة" تُحيي إحدى ممرضات مستشفيات العزل

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة والسكان، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مقطع فيديو جديد من داخل أحد مستشفيات العزل، يستعرض بعض آراء مرضى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على جيش مصر الأبيض، وقد أشادوا بدور الممرضة إسراء شاهين.

وقال أحد المرضى، إنه يثق تمام الثقة الكبيرة في الطب المصري والجيش الأبيض، وخاصة التمريض، "لما بيكون فيه مريض عامل تحليل ويطلع سلبي بعد ما كان إيجابي بحس إنهم جايين زي الحمامة الطائرة يبلغوا الإنسان أن تحليله سلبي، وده دليل على فرحتهم وعشان يفرحونا ويفرحوا قلوبنا بالخبر السعيد ده".

وأضاف أن هناك ممرضة تدعى إسراء شاهين، وصفها بـ "سندريلا الجيش الأبيض": "دي كلها عزيمة وحماس وطاقة، ساعة ما بسمع صوتها بحس بالأمانة أني خفيت".

فيما قالت مريضة أخرى بكورونا، إنها حين دخلت المستشفى استقبلتها الممرضة إسراء وكانت ترتدي زيا معقما بالكامل، "منساش بصة الرحمة والخير اللي في عنيها، شالت حاجتي والشنطة بتاعتي، كانت حرارتي عالية جدا شالت لي كل أدواتي، كنت بقولها أنا تعباكي معايا تقولي أنا موجودة هنا عشان أخدمكم، الإنسانة دي استقبالها ليا ريحني نفسيا".