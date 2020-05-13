ياسمين علي: عندما قرأت سيناريو "النهاية" بكيت

أكدت المطربة ياسمين علي سعادتها بدورها في مسلسل "النهاية" أمام الفنان يوسف الشريف.

وقالت ياسمين علي، لـ"الوطن": "الحمد لله سعيدة بردود الأفعال حول دور شادية الذي أقدمه خلال المسلسل، أول مرة أشارك في عمل كممثلة فقط ولكن عندما قرأت السيناريو بكيت جدا وعجبني القصة إن حررنا القدس، وبعد قراءتي للمسلسل بلغوني أني شادية اتفاجئت إن ياسر سامي اختارني لهذا الدور فتاة بها نوع من الشر".

مسلسل "النهاية" فكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج ياسر سامى وإنتاج شركة سينرجى، وهو بطولة يوسف الشريف وعمرو عبدالجليل وسهر الصايغ وأحمد وفيق وناهد السباعي ومحمود الليثي ومحمد العمروسى، سارة عادل، عبد الرحيم حسن وأيمن الشيوى، وضيوف الشرف سوسن بدر، اياد نصار، محمد كيلانى أحمد مجدى حسام داغر، عمر الشناوى، محمد على رزق، اللبناني باسم مغنية، باسل الزارو، ذكى فطين عبد الوهاب، محمد جمعة، محسن محيى الدين.