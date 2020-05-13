فريدة حسام عن بكائها المؤثر في "البرنس": ماما مشيت من موقع التصوير

قالت فريدة حسام، أصغر ممثلة في مسلسل "البرنس"، والتي تؤدي شخصية "مريم" ابنة "رضوان"، إن مشهد بكائها في مسلسل "البرنس"، الذي تصدر "التريند"، كان حقيقياً، والسبب في ذلك هو عدم وجود والدتها في موقع التصوير، معربة عن حبها الشديد للتمثيل مع التزامها بالدراسة.

وأضافت "فريدة"، خلال حوارها في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "التليفزيون المصري"، أن مخرج العمل محمد سامي أشاد بها عقب الانتهاء من مشهد البكاء.

وتابعت: "المخرج قال لي إنتي عملتي مشهد حلو.. وأحب التمثيل علشان إخوتي كلهم بيمثلوا.. وأنا بكيت علشان ماما مكنتش موجودة".