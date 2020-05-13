بسمة بتاعة زمان غير دلوقتي.. أول تعليق بعد مشاركتها في رامز مجنون رسمي

بصورتين وهي مرتدية بدلة الغطس.. شاركت الفنانة بسمة، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، عقب عرض حلقتها في برنامج رامز مجنون رسمي، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، خلال شهر رمضان الكريم.

وأرفقت "بسمة"، تعليقًا على الصور قالت خلالها، "أحب أشارككم الخبر ده، بسمة بتاعة زمان غير بسمة بتاعة دلوقتي!! ماكو غيرني".

وكانت "بسمة"، الضحية الـ19، التي ظهرت في برنامج رامز مجنون رسمي، ظهرت في الحلقة بـ بليزر باللون الأبيض وتيشرت أبيض وبنطلون فضي، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأبيض، واعتمدت تسريحة الشعر المنسدل، ومكياجا هادئا بالنيود، وعلّق رامز "إيه البنطلون دة يا بسبس وإيه السيالة اللي إنتي لابساها دي".

رامز مجنون رسمي

ويذكر أن برنامج رامز مجنون رسمي يذاع يوميًا، على قناة "MBC مصر" عقب آذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد البرنامج على استضافة الفنانة أروى للضيوف في برنامج وهمي يعرف باسم "كرسي الحقيقة"، ومن ثم يظهر رامز ليبدأ بتعذيبهم على مقعد موصل بالكهرباء، ومقيدا أياديهم أمام الكاميرات.